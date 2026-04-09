A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru segue com a aplicação da vacina da Influenza para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs), Promai e CRMI, sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto e, se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, educação, Correios e transporte coletivo; profissionais das Forças Armadas; policiais; bombeiros; caminhoneiros; e pessoas com deficiência permanente e doenças crônicas não transmissíveis (pulmão, coração, rins e fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas).

Pontos de vacinação