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PREVENÇÃO

Bauru segue aplicando vacina da gripe para públicos prioritários

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/Prefeitura de Bauru
O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos
O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru segue com a aplicação da vacina da Influenza para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs), Promai e CRMI, sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto e, se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, educação, Correios e transporte coletivo; profissionais das Forças Armadas; policiais; bombeiros; caminhoneiros; e pessoas com deficiência permanente e doenças crônicas não transmissíveis (pulmão, coração, rins e fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas).

Pontos de vacinação

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h:

USF Jd. Godoy - alameda Flor do Amor, quadra 10

USF Vila Dutra - rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Santa Edwirges - alameda Tróia, quadra 11

USF Vila São Paulo - rua Gaudêncio Piola, quadra 4

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30:

UBS Centro - rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Bela Vista - rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Falcão - rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Cardia - rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Nova Esperança - rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Redentor - rua São Lucas, 3-30

UBS Independência - rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Octávio Rasi - rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Geisel - rua Anthero Donnini, s/n

UBS Jussara/Celina - rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Parque Vista Alegre - rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Europa - rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Mary Dota - rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Chapadão/Mendonça - rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Gasparini - rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Beija-Flor - rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30:

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima - rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Nova Bauru - rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança - rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Vargem Limpa - rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, com aplicação de vacinas das 8h às 16h:

USF Distrito de Tibiriçá - rua Carmelo Zamataro, s/n

Promai - rua Júlio Maringoni, 9-43 - Jardim Estoril

CRMI - rua Silvério São João, quadra 1 – Centro

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