A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru segue com a aplicação da vacina da Influenza para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs), Promai e CRMI, sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto e, se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.
O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.
Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, educação, Correios e transporte coletivo; profissionais das Forças Armadas; policiais; bombeiros; caminhoneiros; e pessoas com deficiência permanente e doenças crônicas não transmissíveis (pulmão, coração, rins e fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas).
Pontos de vacinação
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h:
USF Jd. Godoy - alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Vila Dutra - rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Santa Edwirges - alameda Tróia, quadra 11
USF Vila São Paulo - rua Gaudêncio Piola, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30:
UBS Centro - rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista - rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Falcão - rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Cardia - rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Nova Esperança - rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Redentor - rua São Lucas, 3-30
UBS Independência - rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Octávio Rasi - rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Geisel - rua Anthero Donnini, s/n
UBS Jussara/Celina - rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre - rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa - rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Mary Dota - rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Chapadão/Mendonça - rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Gasparini - rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor - rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30:
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima - rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Nova Bauru - rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança - rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa - rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, com aplicação de vacinas das 8h às 16h:
USF Distrito de Tibiriçá - rua Carmelo Zamataro, s/n
Promai - rua Júlio Maringoni, 9-43 - Jardim Estoril
CRMI - rua Silvério São João, quadra 1 – Centro