Um procurado pela Justiça, com mandado de prisão civil em aberto, foi preso durante operação preventiva desenvolvida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), na noite desta quarta-feira (8), nos municípios de Botucatu e Itatinga.
O patrulhamento especializado teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas e a prática de outros crimes nas duas cidades.
Segundo a Polícia Civil, além do cumprimento do mandado de prisão, oito pessoas foram abordadas e dois veículos vistoriados.
"Tal operação reforça o compromisso da Delegacia Seccional com a segurança e o bem estar da população", ressaltou, em nota.