Um procurado pela Justiça, com mandado de prisão civil em aberto, foi preso durante operação preventiva desenvolvida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), na noite desta quarta-feira (8), nos municípios de Botucatu e Itatinga.

O patrulhamento especializado teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas e a prática de outros crimes nas duas cidades.

Segundo a Polícia Civil, além do cumprimento do mandado de prisão, oito pessoas foram abordadas e dois veículos vistoriados.