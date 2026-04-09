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REGIÃO DE BOTUCATU

Polícia Civil faz operação em duas cidades e prende foragido

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Operação preventiva foi desenvolvida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), em Botucatu e Itatinga, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e a prática de outros crimes
Operação preventiva foi desenvolvida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), em Botucatu e Itatinga, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e a prática de outros crimes

Um procurado pela Justiça, com mandado de prisão civil em aberto, foi preso durante operação preventiva desenvolvida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), na noite desta quarta-feira (8), nos municípios de Botucatu e Itatinga.

O patrulhamento especializado teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas e a prática de outros crimes nas duas cidades.

Segundo a Polícia Civil, além do cumprimento do mandado de prisão, oito pessoas foram abordadas e dois veículos vistoriados.

"Tal operação reforça o compromisso da Delegacia Seccional com a segurança e o bem estar da população", ressaltou, em nota.

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