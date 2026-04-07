Um homem de 36 anos foi atropelado por um carro, no início da noite desta terça-feira (7), no Jardim Cruzeiro do Sul, em Bauru, quando seguia para o trabalho em um trailer de lanches na avenida Jorge Zaiden. Ele sofreu lesões e fratura na face e braço e, até a publicação desta reportagem, permanecia internado, realizando exames.

O acidente ocorreu próximo ao cruzamento das ruas Luiz Bassoto e José Abraços Santinho. Por razões a serem esclarecidas, o automóvel atropelou o homem e, na sequência, atingiu uma árvore.

Uma mulher, que estava acompanhada da filha no momento, disse a familiares da vítima que perdeu o controle da direção. Ela prestou apoio ao homem atropelado, que foi socorrido pelo Samu.