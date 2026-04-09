Guaiçara - Após denúncia, o corpo de uma mulher de 45 anos foi encontrado pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (9), enterrado no quintal da própria residência, no Jardim Dom Bosco, em Guaiçara (110 quilômetros de Bauru), região de Lins. A vítima tinha uma perfuração no pescoço e o suspeito de cometer o crime é o marido dela, de 61 anos, que não foi localizado.

Segundo o delegado Flávio Nunes Coelho Ribeiro, responsável pelas investigações, por volta das 10h30, a Polícia Civil recebeu a informação de que uma mulher teria sido assassinada pelo companheiro e enterrada no quintal de casa. O homem teria confidenciado o crime a colegas de trabalho, que alertaram o patrão.

Os policiais civis foram até o endereço informado pelo denunciante, mas ninguém atendeu. De acordo com o delegado, eles entraram no imóvel e notaram que, em uma parte do quintal, a terra estava remexida. Ao cavarem, encontraram o corpo da moradora e acionaram a Polícia Científica para a realização da perícia.