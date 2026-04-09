Ambos os motoristas que morreram nesta quarta-feira (8) após uma violenta batida frontal entre dois carros no acesso que liga a rodovia Bauru-Iacanga ao Distrito de Jacuba, em Arealva (a 41 quilômetros de Bauru), serão sepultados no município. As vítimas, Antônio Pereira Barbosa Sobrinho, de 63 anos, e Valdemir Barbosa Pinto, de 75, residiam na cidade e estão sendo veladas nesta quinta-feira (9), no Velório Municipal de Arealva. O sepultamento ocorre no cemitério local e o tabalho é feito pela Organização Terra Branca de Bauru.

Conforme noticiado pelo JCNET/Sampi, por razões ainda a serem apuradas, um Monza azul e um Classic preto colidiram frontalmente a cerca de 1,5 quilômetro do trevo de acesso a Jacuba, e os dois condutores chegaram a ser socorridos com vida. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM). O trecho desta pista é simples e possui faixa dupla central, com proibição de ultrapassagem.

Valdemir, condutor do Monza, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Arealva, onde entrou em óbito. Antônio, que dirigia o Classic, foi retirado das ferragens pelos bombeiros e conduzido ao Pronto-Socorro Central de Bauru, mas também não resistiu aos ferimentos.