O Departamento de Água e Esgoto (DAE) recebeu. nesta quinta-feira (9), a máquina escavadeira anfíbia que será utilizada para limpeza da represa de captação do Rio Batalha, uma das ações previstas no Programa ‘Água de Todos’, lançado pela Prefeitura de Bauru e DAE no ano passado para melhorar o abastecimento de água no município.

Segundo o DAE, o equipamento é da empresa especializada contratada pela autarquia para a realização do serviço de desassoreamento e limpeza, que começará com a retirada inicial das plantas aquáticas, especialmente as taboas. A máquina anfíbia também vai auxiliar na montagem dos equipamentos – tubulações - para a futura sucção, que será realizada por outra máquina, a draga de sucção, que deve chegar ao Rio Batalha na próxima semana.

A autarquia afirma que os trabalhos de limpeza das margens e das plantas aquáticas para preparo da futura sucção/dragagem deve ser iniciado na segunda-feira (13). A máquina anfíbia tem aproximadamente 32 toneladas, e é especializada para trabalhos em áreas alagadas, garantindo maior estabilidade e segurança aos operadores.