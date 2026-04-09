O Departamento de Água e Esgoto (DAE) recebeu. nesta quinta-feira (9), a máquina escavadeira anfíbia que será utilizada para limpeza da represa de captação do Rio Batalha, uma das ações previstas no Programa ‘Água de Todos’, lançado pela Prefeitura de Bauru e DAE no ano passado para melhorar o abastecimento de água no município.
Segundo o DAE, o equipamento é da empresa especializada contratada pela autarquia para a realização do serviço de desassoreamento e limpeza, que começará com a retirada inicial das plantas aquáticas, especialmente as taboas. A máquina anfíbia também vai auxiliar na montagem dos equipamentos – tubulações - para a futura sucção, que será realizada por outra máquina, a draga de sucção, que deve chegar ao Rio Batalha na próxima semana.
A autarquia afirma que os trabalhos de limpeza das margens e das plantas aquáticas para preparo da futura sucção/dragagem deve ser iniciado na segunda-feira (13). A máquina anfíbia tem aproximadamente 32 toneladas, e é especializada para trabalhos em áreas alagadas, garantindo maior estabilidade e segurança aos operadores.
Além do serviço realizado de desassoreamento e limpeza pela empresa terceirizada, o DAE afirma que adquiriu uma outra máquina anfíbia, para o trabalho permanente no Rio Batalha, com previsão de chegada até o mês que vem.
OUTRAS AÇÕES
O DAE reforça que o Programa ‘Água de Todos’ conta ainda com a criação do Complexo de Poços de Val de Palmas. O primeiro poço já está em perfuração, outro foi licitado pelo DAE, e mais dois estão com as licitações abertas pela prefeitura até o dia 15 de abril. A prefeitura também publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (9) a abertura da licitação para a construção de um dos reservatórios do Complexo de Val de Palmas.
O departamento de água e esgoto de Bauru frisa que estão previstos ainda 14 quilômetros de adutoras, sendo que a principal adutora, de 5,5 quilômetros, já está em obras. O investimento novos poços, reservatórios e adutoras reduzirá a dependência do Rio Batalha, diminuindo dos atuais 27% para cerca de 12,5% da população sendo abastecida pelo Rio Batalha.