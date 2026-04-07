Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), na tarde desta terça-feira (7), por volta das 14h30, suspeito de gravar com um aparelho celular por baixo das saias e vestidos de mulheres que estavam em uma loja localizada no Centro de Bauru.
De acordo com o registro policial, uma das vítimas percebeu quando o suspeito, de 26 anos, colocou o aparelho celular sob sua saia e passou a gritar por ajuda, sendo socorrida por seguranças do comércio e populares.
Houve um princípio de confusão envolvendo o homem e pessoas que estavam no local no momento da ocorrência, que foi contido pela PM. No celular do suspeito, foram encontradas várias gravações de mulheres feitas na loja.
Ele foi conduzido pelos policiais militares ao plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e autuado em flagrante por importunação sexual, permanecendo à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil.