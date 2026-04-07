Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), na tarde desta terça-feira (7), por volta das 14h30, suspeito de gravar com um aparelho celular por baixo das saias e vestidos de mulheres que estavam em uma loja localizada no Centro de Bauru.

De acordo com o registro policial, uma das vítimas percebeu quando o suspeito, de 26 anos, colocou o aparelho celular sob sua saia e passou a gritar por ajuda, sendo socorrida por seguranças do comércio e populares.

Houve um princípio de confusão envolvendo o homem e pessoas que estavam no local no momento da ocorrência, que foi contido pela PM. No celular do suspeito, foram encontradas várias gravações de mulheres feitas na loja.