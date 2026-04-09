A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), em Bauru, será palco, nos dias 27 e 28, da Seletiva de Natação dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), uma das mais tradicionais competições estudantis do país. O evento reunirá atletas das categorias sub-14 e sub-16, com participação confirmada de 16 nadadores da equipe bauruense.

A competição, organizada pela Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (FEDEESP), é reconhecida como uma importante vitrine para a revelação de novos talentos do esporte e pela promoção da inclusão social por meio da prática esportiva.

A programação prevê, para a segunda-feira (27), as provas da categoria sub-14. Já na terça-feira (28), será a vez dos competidores da categoria sub-16 entrarem na piscina.