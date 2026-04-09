A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), em Bauru, será palco, nos dias 27 e 28, da Seletiva de Natação dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), uma das mais tradicionais competições estudantis do país. O evento reunirá atletas das categorias sub-14 e sub-16, com participação confirmada de 16 nadadores da equipe bauruense.
A competição, organizada pela Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (FEDEESP), é reconhecida como uma importante vitrine para a revelação de novos talentos do esporte e pela promoção da inclusão social por meio da prática esportiva.
A programação prevê, para a segunda-feira (27), as provas da categoria sub-14. Já na terça-feira (28), será a vez dos competidores da categoria sub-16 entrarem na piscina.
Representando a ABDA, 13 atletas disputarão as provas da categoria sub-14, enquanto outros três participarão pela categoria sub-16.
Para participar da seletiva, os estudantes-atletas devem estar regularmente matriculados até o dia 30 de abril de 2026 em unidades escolares da rede de ensino do Estado de São Paulo, além de apresentar frequência escolar comprovada e atender às demais exigências previstas no regulamento geral da competição.
As inscrições para o evento seguem abertas esta quarta-feira (9) e devem ser realizadas por meio de formulários específicos disponibilizados no site da Secretaria Estadual de Esporte.
A ABDA é um projeto sem fins lucrativos, mantido pela Zopone Engenharia e Comércio LTDA, com apoio da Z-Incorporações. A associação também possui certificação do Ministério do Esporte para captação de recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.
O projeto conta ainda com o suporte de parceiros como Confiança Supermercados, Cart, BTG Pactual, Unimed Bauru, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).