Quanto tempo leva para tapar um grande buraco no meio de um movimentado cruzamento de bairro em Bauru? Na intersecção das alamedas Copérnico e Diógenes, no Santa Edwirges, zona Norte da cidade, há uma abertura que se formou entre dois poços de visita de esgoto do DAE há cerca de um mês, de acordo com queixas de munícipes. O vereador Junior Lokadora (Podemos) esteve no local, gravou um vídeo e associou o problema, com ironia, a uma espécie de rotatória improvisada.

Segundo ele, motoristas passaram a inserir tábuas e restos de construção civil no local, de maneira improvisada, como forma de alertar a população sobre o risco de acidentes. Não há nenhuma sinalização da Emdurb, acrescenta o parlamentar, mesmo após um carro e um caminhão de coleta de lixo da própria empresa municipal terem caído no buraco.

O JCNET acionou o DAE, responsável pelo problema, e aguarda resposta. O espaço também permanece aberto para manifestações da prefeitura.