09 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ROTATÓRIA NOVA?

Moradores de Bauru desviam de buraco em cruzamento há um mês

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vereador Lokadora e moradores simularam o uso do buraco como uma rotatória
Vereador Lokadora e moradores simularam o uso do buraco como uma rotatória

Quanto tempo leva para tapar um grande buraco no meio de um movimentado cruzamento de bairro em Bauru? Na intersecção das alamedas Copérnico e Diógenes, no Santa Edwirges, zona Norte da cidade, há uma abertura que se formou entre dois poços de visita de esgoto do DAE há cerca de um mês, de acordo com queixas de munícipes. O vereador Junior Lokadora (Podemos) esteve no local, gravou um vídeo e associou o problema, com ironia, a uma espécie de rotatória improvisada.

Segundo ele, motoristas passaram a inserir tábuas e restos de construção civil no local, de maneira improvisada, como forma de alertar a população sobre o risco de acidentes. Não há nenhuma sinalização da Emdurb, acrescenta o parlamentar, mesmo após um carro e um caminhão de coleta de lixo da própria empresa municipal terem caído no buraco.

O JCNET acionou o DAE, responsável pelo problema, e aguarda resposta. O espaço também permanece aberto para manifestações da prefeitura.

Acidente de carro na abertura do cruzamento
Acidente de carro na abertura do cruzamento
Caminhão de coleta preso no mesmo buraco
Caminhão de coleta preso no mesmo buraco

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários