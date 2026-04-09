09 de abril de 2026
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CORRENTE DO BEM

Corpo de Bombeiros promove campanha solidária em Bauru

Por Laura Reis - estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ilustrativa/Pixabay
Quartéis do Corpo de Bombeiros em Bauru recebem doações de gelatinas para pacientes oncológicos
Quartéis do Corpo de Bombeiros em Bauru recebem doações de gelatinas para pacientes oncológicos

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo promove deste dia 10 de abril a 15 de maio a campanha “Gelatinas Vermelhas” em Bauru, para arrecadar gelatinas de cor vermelha destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer. As doações podem ser entregues em três quartéis da cidade. A iniciativa busca ajudar pacientes que passam por quimioterapia e radioterapia. Esses tratamentos podem provocar dores na boca, lesões e mudanças no paladar, o que dificulta a alimentação.

A gelatina vermelha, como as de morango, framboesa e frutas vermelhas, costuma ser mais bem tolerada. O alimento é suave, menos ácido e de fácil ingestão, o que pode trazer mais conforto durante o tratamento. Serão aceitas gelatinas de qualquer marca, preferencialmente em maior quantidade como pacotes de 1kg, que facilitam a distribuição nos hospitais. Mesmo assim, doações individuais também são bem-vindas.

Essa campanha pretende mobilizar moradores de Bauru e região para ampliar o apoio a pessoas que enfrentam o câncer.

As doações podem ser feitas nos seguintes quartéis do Corpo de Bombeiros:

Vila Aviação– Avenida Odilon Cerqueira Braga, nº 2-25

Vila Falcão– Rua Carlos de Campos, nº 5-56

Distrito Industrial Domingos Biancardi – Rua Joaquim Marquês de Figueiredo, nº 1-90

Os Bombeiros destacam que a participação da população é fundamental para ampliar a arrecadação e ajudar pacientes que enfrentam o tratamento contra o câncer. Cada doação pode contribuir para melhorar a alimentação e o conforto dessas pessoas.

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