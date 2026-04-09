O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo promove deste dia 10 de abril a 15 de maio a campanha “Gelatinas Vermelhas” em Bauru, para arrecadar gelatinas de cor vermelha destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer. As doações podem ser entregues em três quartéis da cidade. A iniciativa busca ajudar pacientes que passam por quimioterapia e radioterapia. Esses tratamentos podem provocar dores na boca, lesões e mudanças no paladar, o que dificulta a alimentação.
A gelatina vermelha, como as de morango, framboesa e frutas vermelhas, costuma ser mais bem tolerada. O alimento é suave, menos ácido e de fácil ingestão, o que pode trazer mais conforto durante o tratamento. Serão aceitas gelatinas de qualquer marca, preferencialmente em maior quantidade como pacotes de 1kg, que facilitam a distribuição nos hospitais. Mesmo assim, doações individuais também são bem-vindas.
Essa campanha pretende mobilizar moradores de Bauru e região para ampliar o apoio a pessoas que enfrentam o câncer.
As doações podem ser feitas nos seguintes quartéis do Corpo de Bombeiros:
Vila Aviação– Avenida Odilon Cerqueira Braga, nº 2-25
Vila Falcão– Rua Carlos de Campos, nº 5-56
Distrito Industrial Domingos Biancardi – Rua Joaquim Marquês de Figueiredo, nº 1-90
Os Bombeiros destacam que a participação da população é fundamental para ampliar a arrecadação e ajudar pacientes que enfrentam o tratamento contra o câncer. Cada doação pode contribuir para melhorar a alimentação e o conforto dessas pessoas.