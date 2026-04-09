Licença do cargo
O presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Markinho Souza (MDB), informa à coluna que vai tirar uma licença para cuidar de assuntos pessoais. Ele vai se licenciar nesta sexta-feira (10) para um tratamento da conjuntivite. Pelo Regimento Interno do Poder Legislativo, o vereador pode se afastar por 30 dias, mas voltar a qualquer momento neste período.
Pró-Bauru 1
O Grupo Pró-Bauru e o Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru) se reuniram com representantes da sociedade civil nesta quarta-feira à noite, na Assenag, para discutir gestão pública e os dilemas de Bauru. O engenheiro Paulo Tambara, graduado em Administração e MBA em Planejamento Estratégico, ancorou as discussões com uma palestra sobre o orçamento municipal de Bauru. O presidente da Assenag, Edvaldo Lopes Ferraz, foi anfitrião do encontro.
Pró-Bauru 2
Durante o debate na Assenag, ficou evidenciada a grande preocupação dos presentes com o equilíbrio orçamentário municipal, na perspectivas das dívidas que o a prefeitura têm a pagar, mas, acima de tudo, com o futuro de médio e longo prazo e o restrito diálogo hoje existente entre poder público e sociedade. Outros encontros ocorrerão.
Roque Ferreira
O ex-vereador Roque Ferreira é homenageado no 4° Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTTL), que acontece até esta sexta-feira (10), em Brasília. Durante quatro dias, que começaram na última terça (7), os dirigentes debatem temas como a conjuntura e os desafios da classe trabalhadora brasileira, bem como o papel dos trabalhadores em transportes no mundo.
Vida dedicada
Ferroviário, Roque Ferreira, que faleceu em 2020, tem seu nome lembrado por dedicar sua vida à causa. A CNTTL representa aproximadamente 17 milhões de trabalhadores dos transportes no Brasil. A entidade é composta por sindicatos e federações ligados às centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, CGT, Nova Central, além de sindicatos independentes.
Mérito da Saúde 1
O ex-vereador Raul Gonçalves Paula, o Dr. Raul, será um dos homenageados nesta quinta-feira (9) à noite, na Câmara Municipal de Bauru, com a entrega da Medalha de Mérito da Saúde, uma propositura do vereador Emerson Construtor (Podemos). Raul é médico oftalmologista. Na política, é pré-candidato a deputado federal pelo Cidadania.
Mérito da Saúde 2
Além de Raul, outros 20 homenageados na primeira edição da Medalha foram indicados pelos vereadores da Casa de Leis e estipulados pelo Decreto Legislativo n.º 2.431, de 24 de fevereiro de 2026. Entre eles está também o ex-deputado estadual e médico Pedro Tobias, indicação do vereador Junior Rodrigues (PSD).
Marina Helou
A deputada estadual Marina Helou (PSB) cumpriu agenda em Bauru nesta quarta-feira. A programação incluiu agenda na Fundação Toledo (Fundato),entre outros. O mandato de Helou destinou R$ 200 mil para aquisição de um carro para potencializar o serviço de acolhimento familiar oferecido pela instituição. O pagamento ainda está pendente de execução pela gestão estadual. Ela foi recebida pela presidente do PSB local, Rosana Polatto, e pelo advogado Edilson Marciano, entre outros.