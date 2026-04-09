Licença do cargo

O presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Markinho Souza (MDB), informa à coluna que vai tirar uma licença para cuidar de assuntos pessoais. Ele vai se licenciar nesta sexta-feira (10) para um tratamento da conjuntivite. Pelo Regimento Interno do Poder Legislativo, o vereador pode se afastar por 30 dias, mas voltar a qualquer momento neste período.

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O Grupo Pró-Bauru e o Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru) se reuniram com representantes da sociedade civil nesta quarta-feira à noite, na Assenag, para discutir gestão pública e os dilemas de Bauru. O engenheiro Paulo Tambara, graduado em Administração e MBA em Planejamento Estratégico, ancorou as discussões com uma palestra sobre o orçamento municipal de Bauru. O presidente da Assenag, Edvaldo Lopes Ferraz, foi anfitrião do encontro.

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Durante o debate na Assenag, ficou evidenciada a grande preocupação dos presentes com o equilíbrio orçamentário municipal, na perspectivas das dívidas que o a prefeitura têm a pagar, mas, acima de tudo, com o futuro de médio e longo prazo e o restrito diálogo hoje existente entre poder público e sociedade. Outros encontros ocorrerão.