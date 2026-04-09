Houve um tempo — não tão distante assim — em que sobreviver exigia mais braços do que escolhas. Em uma pequena casa de chão batido vivia uma família pobre, como tantas outras no Brasil do passado. Ali, ninguém ficava de fora do esforço coletivo. O pai trabalhava desde o amanhecer, a mãe somava jornadas invisíveis e os filhos, ainda pequenos, ajudavam como podiam. Não havia Estatuto da Criança e do Adolescente, não havia política pública que os protegesse. Havia, apenas, a necessidade.

Não se tratava de exploração romantizada, mas de sobrevivência. A conta era simples e dura: se todos trabalhassem, talvez desse. A jornada era longa, cansativa, repetitiva. Mas havia algo poderoso naquela rotina pesada: a união em torno de um objetivo comum — sair da pobreza.

Com o tempo, o esforço começou a render frutos. Os filhos cresceram, estudaram, qualificaram-se. Já não precisavam aceitar qualquer trabalho. Aos poucos, aquela família alcançou um novo patamar. A luta pela subsistência deu lugar à possibilidade de escolha. Foi só então que puderam discutir qualidade de vida, descanso, equilíbrio entre trabalho e tempo livre. Antes disso, a prioridade era clara: construir a base.