09 de abril de 2026
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PRISÃO TEMPORÁRIA

Procurado por estuprar adolescente é preso pela PM em Avaí

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
Ele foi encaminhado pela PM à Delegacia de Avaí e, posteriormente, seguiu para a cadeia pública da cidade, onde permaneceu aguardando apresentação na audiência de custódia
Ele foi encaminhado pela PM à Delegacia de Avaí e, posteriormente, seguiu para a cadeia pública da cidade, onde permaneceu aguardando apresentação na audiência de custódia

Avaí - Em uma ação conjunta realizada no fim da tarde desta segunda-feira (6), equipes da 2.ª Companhia da Polícia Militar (PM) do 4.º Batalhão de Caçadores e da Polícia Civil prenderam, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), um homem de 33 anos procurado pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima uma adolescente da cidade.

As buscas visando ao cumprimento do mandado de prisão temporária ocorreram em dois endereços diferentes até a localização do suspeito pelas equipes. Ele foi encaminhado à Delegacia de Avaí e, posteriormente, seguiu para a cadeia pública da cidade, onde permaneceu aguardando apresentação na audiência de custódia.

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