O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realiza, nesta sexta-feira (10), às 19h, audiência pública no Campus Bauru para a ratificação dos resultados do processo de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024–2029. A participação é aberta ao público.

O encontro contará com a participação do reitor Silmário Batista dos Santos e do diretor-geral do campus, Sebastião Francelino da Cruz, e tem como objetivo promover a transparência e participação da comunidade acadêmica e da sociedade civil na consolidação das diretrizes institucionais para os próximos anos.

A audiência será realizada nas dependências do IFSP Campus Bauru, localizado na rua Severino Lins, 7-10, na Vila Aviação. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a gestão democrática e o diálogo aberto, fundamentais para o fortalecimento da educação pública, gratuita e de qualidade.