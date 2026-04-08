08 de abril de 2026
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PARTICIPAÇÃO POPULAR

Bauru: IFSP faz audiência pública sobre revisão do PDI 2024–2029

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A audiência será realizada nas dependências do IFSP Campus Bauru, localizado na rua Severino Lins, 7-10, na Vila Aviação
A audiência será realizada nas dependências do IFSP Campus Bauru, localizado na rua Severino Lins, 7-10, na Vila Aviação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realiza, nesta sexta-feira (10), às 19h, audiência pública no Campus Bauru para a ratificação dos resultados do processo de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024–2029. A participação é aberta ao público.

O encontro contará com a participação do reitor Silmário Batista dos Santos e do diretor-geral do campus, Sebastião Francelino da Cruz, e tem como objetivo promover a transparência e participação da comunidade acadêmica e da sociedade civil na consolidação das diretrizes institucionais para os próximos anos.

A audiência será realizada nas dependências do IFSP Campus Bauru, localizado na rua Severino Lins, 7-10, na Vila Aviação. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a gestão democrática e o diálogo aberto, fundamentais para o fortalecimento da educação pública, gratuita e de qualidade.

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