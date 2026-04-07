Ao menos dois homens foram responsáveis por quebrar o vidro da concessionária Mori Motors Toyota, situada na quadra 13 da avenida Nuno de Assis, no Centro de Bauru, e furtar uma caminhonete Hilux seminova, modelo 2021. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira (7), e um dos ladrões foi preso após perseguição da Polícia Militar, que encurralou o veículo até que a dupla entrasse em uma rua sem saída.

Segundo o registro policial, o vidro foi estourado por volta das 3h. Não foi possível saber, até o momento, se os criminosos quebraram o vidro para ter acesso à loja ou se utilizaram o próprio veículo para arrombá-lo. A reportagem tenta contato com representantes da Mori Motors.

Na fuga, ainda segundo o registro da ocorrência, um frentista de um posto de combustíveis próximo viu a Hilux deixando o estabelecimento comercial. Uma viatura da PM realizou buscas nas proximidades e os policiais avistaram a caminhonete, iniciando a perseguição. O acompanhamento seguiu até a rua Inconfidência, que não tem saída no primeiro quarteirão. Encurralada, a dupla fugiu a pé. Um dos suspeitos, de 27 anos, foi rendido após oferecer resistência à prisão. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial e permanece à disposição da Justiça. O outro conseguiu fugir pelo matagal e segue foragido.