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EM APURAÇÃO

Incêndio consome parte de residência e carro em Bauru

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O fogo destruiu os primeiros ambientes da residência e também atingiu um carro que estava na garagem
O fogo destruiu os primeiros ambientes da residência e também atingiu um carro que estava na garagem

Um incêndio consumiu parte de uma casa e também o automóvel que estava na garagem na madrugada desta terça-feira (7), na quadra 2 da rua Mário Pinheiro, na região central de Bauru. Segundo a Defesa Civil, a equipe foi acionada por volta das 3h. Parte do imóvel foi destruída pelas chamas. A fumaça se espalhou por todos os cômodos, mas não houve feridos.

O fogo destruiu os primeiros ambientes da residência e também atingiu um carro que estava na garagem. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, apenas uma pessoa estava na casa no momento do incêndio. As causas ainda são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil apuram o que provocou o incêndio.

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