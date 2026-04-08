Nesta quarta-feira (8), investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú a partir de comunicação feita por empresa do ramo energético de Barra Bonita sobre supostos desvios de peças do local levou à desarticulação de esquema de furto qualificado, associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro, à apreensão de mais de R$ 500 mil em bens de investigados e à prisão em flagrante de um homem.
De acordo com a Polícia Civil, os fatos investigados remontam ao dia 24 de setembro de 2025, quando representantes da empresa de Barra Bonita noticiaram existência de irregularidades na movimentação de peças automotivas pertencentes ao almoxarifado da unidade, especificamente bicos injetores utilizados em máquinas colhedeiras.
Durante auditoria interna, foi constatado que um funcionário, então ocupante do cargo de analista júnior, teria realizado reservas atípicas de aproximadamente 60 bicos injetores, em curto espaço de tempo, em quantidade muito superior ao padrão operacional da empresa. "As movimentações ocorreram em horários incomuns, durante a madrugada, sem qualquer solicitação formal das unidades operacionais responsáveis", informa a corporação, em nota.
Questionado internamente, o investigado admitiu ter efetuado a retirada das peças, alegando que a medida teria como finalidade facilitar manutenções futuras. Entretanto, após conferência física no local indicado, as peças não foram localizadas, tampouco foi apresentada justificativa plausível quanto ao paradeiro delas. O prejuízo inicialmente estimado foi de aproximadamente R$ 200 mil.
"Com o aprofundamento das investigações conduzidas pela equipe da DIG de Jaú, apurou-se que os fatos não se restringiam a uma conduta isolada, mas integravam a atuação de uma associação criminosa estruturada, com indícios robustos de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada de seus integrantes, uso de interpostas pessoas e mecanismos destinados à ocultação, dissimulação e reinserção de valores ilícitos no sistema financeiro, caracterizando, em tese, o crime de lavagem de dinheiro", afirma a Polícia Civil.
Em decorrência do trabalho investigativo, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, bem como adotadas medidas cautelares de natureza patrimonial, incluindo sequestro e arresto de bens, além do bloqueio de contas bancárias, com o objetivo de interromper a atividade criminosa, preservar provas e assegurar eventual ressarcimento dos prejuízos causados.
Durante a operação, um dos investigados foi preso em flagrante pelo crime de receptação. No total, foram apreendidos seis veículos automotores; duas motocicletas; relógios de alto valor; dinheiro; uma arma de fogo; documentos diversos e aparelhos eletrônicos. "O valor estimado dos bens apreendidos ultrapassa R$ 500.000,00, sem prejuízo dos valores mantidos em contas bancárias bloqueadas por determinação judicial", ressalta a corporação.
A operação contou com o apoio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, bem como das Delegacias de Polícia dos municípios de Igaraçu do Tietê e de Barra Bonita. As investigações prosseguem visando à completa elucidação dos fatos, à identificação de todos os envolvidos e à responsabilização criminal dos autores.