Nesta quarta-feira (8), investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú a partir de comunicação feita por empresa do ramo energético de Barra Bonita sobre supostos desvios de peças do local levou à desarticulação de esquema de furto qualificado, associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro, à apreensão de mais de R$ 500 mil em bens de investigados e à prisão em flagrante de um homem.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos investigados remontam ao dia 24 de setembro de 2025, quando representantes da empresa de Barra Bonita noticiaram existência de irregularidades na movimentação de peças automotivas pertencentes ao almoxarifado da unidade, especificamente bicos injetores utilizados em máquinas colhedeiras.

Durante auditoria interna, foi constatado que um funcionário, então ocupante do cargo de analista júnior, teria realizado reservas atípicas de aproximadamente 60 bicos injetores, em curto espaço de tempo, em quantidade muito superior ao padrão operacional da empresa. "As movimentações ocorreram em horários incomuns, durante a madrugada, sem qualquer solicitação formal das unidades operacionais responsáveis", informa a corporação, em nota.