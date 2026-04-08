A Prefeitura de Bauru avançou nas tratativas para viabilizar a duplicação da avenida José Vicente Aiello, uma demanda antiga dos moradores da região do Parque das Nações, Residencial Tívoli e de motoristas que utilizam o acesso à rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), conhecida como Bauru-Ipaussu. A obra será realizada como contrapartida de um empreendimento residencial da empresa MRV Engenharia.

A prefeita Suéllen Rosim e a secretária de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi, participaram, nesta quarta-feira (8), de reunião com representantes da empresa para tratar do andamento da proposta.

A desapropriação das áreas necessárias será de responsabilidade do município. Ao todo, estão estimados cerca de 12 mil metros quadrados, distribuídos em 14 áreas, que precisarão ser desapropriadas para viabilizar a duplicação de mais de dois quilômetros da via.