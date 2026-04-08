A Prefeitura de Bauru avançou nas tratativas para viabilizar a duplicação da avenida José Vicente Aiello, uma demanda antiga dos moradores da região do Parque das Nações, Residencial Tívoli e de motoristas que utilizam o acesso à rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), conhecida como Bauru-Ipaussu. A obra será realizada como contrapartida de um empreendimento residencial da empresa MRV Engenharia.
A prefeita Suéllen Rosim e a secretária de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi, participaram, nesta quarta-feira (8), de reunião com representantes da empresa para tratar do andamento da proposta.
A desapropriação das áreas necessárias será de responsabilidade do município. Ao todo, estão estimados cerca de 12 mil metros quadrados, distribuídos em 14 áreas, que precisarão ser desapropriadas para viabilizar a duplicação de mais de dois quilômetros da via.
As obras serão custeadas pela MRV Engenharia, responsável pela construção do empreendimento na região. A duplicação abrangerá o trecho entre a rotatória com a Avenida Comendador José da Silva Martha e as proximidades do Cemitério Jardim do Ypê, com exceção de um segmento que já é duplicado na altura do Residencial Tívoli.
A previsão é que as obras tenham início até o começo do próximo ano. A intervenção deve melhorar significativamente o tráfego de veículos, atendendo à demanda atual e ao crescimento previsto para a região.
Pela empresa, estiveram presentes na reunião a gestora de Desenvolvimento Imobiliário, Fernanda Molinari Sanches, a consultora de Desenvolvimento Imobiliário, Ariane Cassola Carrero, a analista de Desenvolvimento Imobiliário, Rafaela Angeleli, o gestor Comercial, Paulo Vitor Bernardo da Silva, a gerente Trade Marketing, Bruna Sanches, e a consultora de Urbanização, Sabrina de Oliveira Xavier.
O secretário adjunto de Aprovação de Projetos, Jaime Antunes dos Santos, o coordenador de Políticas Públicas para Desenvolvimento Urbano da Secretaria de Aprovação de Projetos, Paulo Garbelotti, e o coordenador de Políticas para Obras Públicas da Secretaria de Infraestrutura, Etelvino Zacarias, também acompanharam o encontro. Pela Emdurb, estiveram na reunião o presidente Donizete do Carmo dos Santos, o diretor de Sistemas Viários e Trânsito, Adilson Caldeira, e o engenheiro Aníbal Ramalho.