Times de vôlei feminino da melhor idade se enfrentam por duas competições na região em abril. Neste sábado, dia 11, as disputas ocorrem em Lençóis Paulista pela Liga de Bauru. No dia 18, em Bauru, os duelos serão válidos pela Superliga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado.

Invicto nos dois torneios, o Somos Vôlei Bauru fará a estreia de sua categoria 65+ no dia 11 contra Lençóis, Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) e as representantes de Itaí. No dia 18, será a vez de encarar Lins com o 68+ e Lençóis com o 58+ no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), em Bauru.

Comandado pelo técnico Carlos Lenta, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel. A iniciativa oferece escolinha gratuita. Detalhes: (14) 99145-0691.