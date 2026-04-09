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JAPANEJOS

Dupla de Pirajuí Lucas Akira e Fábio fará turnê no Japão em 2026

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Lucas Akira e Fábio
Lucas Akira e Fábio

A dupla natural de Pirajuí (57 quilômetros de Bauru), Lucas Akira e Fábio, vão ultrapassar as fronteiras do Brasil em 2026. A dupla confirmou que embarca para o Japão em maio, onde realizará sua primeira sequência de apresentações internacionais, dando início a uma nova fase na carreira musical.

A escolha do destino tem um significado especial para os artistas, descendentes de japoneses, que sempre destacaram a influência dessa herança cultural em sua trajetória. Levar o repertório ao país asiático representa, ao mesmo tempo, expansão profissional e conexão com a história familiar.

A ideia de cantar no Japão já vinha sendo compartilhada com o público há algum tempo. Durante participação em um programa de televisão, a dupla revelou o desejo de apresentar seu trabalho para a comunidade brasileira e para o público japonês, plano que agora começa a se concretizar.

Com uma caminhada próxima de duas décadas na música, Lucas Akira e Fábio acumulam projetos, gravações e participações em atrações televisivas, construindo uma base sólida de fãs ao longo dos anos. A experiência internacional surge como mais um passo na evolução artística dos irmãos.

Os detalhes da turnê, incluindo cidades e datas das apresentações, ainda serão anunciados. Nas redes sociais, os músicos comemoraram a novidade e destacaram a importância desse momento como um marco na história da dupla.

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