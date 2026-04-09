A dupla natural de Pirajuí (57 quilômetros de Bauru), Lucas Akira e Fábio, vão ultrapassar as fronteiras do Brasil em 2026. A dupla confirmou que embarca para o Japão em maio, onde realizará sua primeira sequência de apresentações internacionais, dando início a uma nova fase na carreira musical.

A escolha do destino tem um significado especial para os artistas, descendentes de japoneses, que sempre destacaram a influência dessa herança cultural em sua trajetória. Levar o repertório ao país asiático representa, ao mesmo tempo, expansão profissional e conexão com a história familiar.

A ideia de cantar no Japão já vinha sendo compartilhada com o público há algum tempo. Durante participação em um programa de televisão, a dupla revelou o desejo de apresentar seu trabalho para a comunidade brasileira e para o público japonês, plano que agora começa a se concretizar.