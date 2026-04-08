Lençóis Paulista - A emoção do rodeio em touros e cavalos promete agitar o recinto durante a Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que será realizada entre os dias 24 de abril e 3 de maio. As principais boiadas e tropas já confirmaram presença, assim como peões de destaque de todo o país, que disputarão uma premiação total de R$ 50 mil nas modalidades touros e cavalos, no estilo cutiano. A organização é da Ekip Rozeta.

A programação começa com o rodeio em cavalos, no estilo cutiano, entre os dias 24 e 26 de abril. A tropa Jr. & AS levará à arena animais de alto nível, enquanto o locutor oficial Felipe Miguel será responsável por animar o público. Os comentários ficam por conta de Rudnei Rozetinha.

Na sequência, entre os dias 30 de abril e 3 de maio, acontece o rodeio em touros, reunindo competidores de destaque nacional. Estão confirmadas as companhias Monte Cristo, Escama de Prata e Meninos da Pecuária. A locução será comandada por Felipe Miguel e Lucas Araújo, com comentários novamente de Rudnei Rozetinha.