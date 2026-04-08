Lençóis Paulista - A emoção do rodeio em touros e cavalos promete agitar o recinto durante a Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que será realizada entre os dias 24 de abril e 3 de maio. As principais boiadas e tropas já confirmaram presença, assim como peões de destaque de todo o país, que disputarão uma premiação total de R$ 50 mil nas modalidades touros e cavalos, no estilo cutiano. A organização é da Ekip Rozeta.
A programação começa com o rodeio em cavalos, no estilo cutiano, entre os dias 24 e 26 de abril. A tropa Jr. & AS levará à arena animais de alto nível, enquanto o locutor oficial Felipe Miguel será responsável por animar o público. Os comentários ficam por conta de Rudnei Rozetinha.
Na sequência, entre os dias 30 de abril e 3 de maio, acontece o rodeio em touros, reunindo competidores de destaque nacional. Estão confirmadas as companhias Monte Cristo, Escama de Prata e Meninos da Pecuária. A locução será comandada por Felipe Miguel e Lucas Araújo, com comentários novamente de Rudnei Rozetinha.
Diretor de rodeio da Facilpa, Michel Wintoniak projeta disputas emocionantes e novidades para o público. “A expectativa é de competições de alto nível nas duas modalidades, com evolução a cada edição. Importante também destacar o retorno das madrinheiras Ana Claudia & Ana Carol, que chamaram a atenção do público na última edição da Facilpa. O rodeio é um componente importante para a Facilpa e quero parabenizar todos os envolvidos neste grande evento”, ressalta Michel.
A Facilpa é realizada pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, com produção da Organização Estrela.
Serviço
46ª Facilpa
De 24 de abril a 3 de maio
No recinto da Facilpa, em Lençóis Paulista
Confira os shows da 46ª Facilpa:
24 de abril
Henrique e Juliano
25 de abril (entrada franca)
Lauana Prado
26 de abril (entrada franca)
Matheus e Kauan
27 de abril (entrada franca)
Guilherme e Santiago
28 de abril (entrada franca)
João Bosco e Vinicius
29 de abril (entrada franca)
Valesca Mayssa
30 de abril (entrada franca)
Pedro Sampaio
01 de maio (entrada franca)
Thiago Brado
Ana Castela
02 de maio (entrada franca)
Gustavo Mioto
03 de maio (entrada franca)
Turma do Pagode
Tradicional cavalgada
A tradicional cavalgada, que marca o início da Facilpa 2026, acontece no dia 29 de abril, um domingo. Cavaleiros da região e de outras partes do estado de São Paulo irão percorrer as ruas de Lençóis Paulista para anunciar a chegada da maior festa do Centro-Oeste Paulista.
O trajeto será idêntico ao de anos anteriores, com saída às 9h da caixa d’agua do Núcleo Luiz Zillo, passando pelo Centro de Lençóis Paulista (rua Geraldo Pereira de Barros), e chegando no Recinto da Facilpa, no portão 5.
Às 12h, será servido um almoço de confraternização no local, com adesão à parte para não cavaleiros, e apresentação de Diego e Juliano e Paulo Vitor e Dumona, com muita moda sertaneja.
A cavalgada ainda terá a participação da Rainha, Princesa e Madrinha da Facilpa 2026, que serão eleitas no dia 17 de abril, às 20h, no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti.