Contribuintes e microempreendedores individuais (MEIs) terão atendimento gratuito e especializado nesta sexta-feira (10), em Bauru, para esclarecimento de dúvidas sobre a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026.
Com a aproximação do prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda, o Sebrae-SP apoia a realização do “Sindcon em Ação: Plantão IRPF 2026”, mutirão gratuito voltado à orientação de contribuintes, especialmente microempreendedores individuais (MEIs), sobre o preenchimento correto da declaração.
O atendimento será realizado, das 8h30 às 17h, na sede do Sindicato dos Contabilistas de Bauru, localizada na rua Alberto Segalla, 1-75, sala 115, no Jardim Infante Dom Henrique. O serviço será prestado mediante agendamento prévio pelos telefones (14) 3010-5339, (14) 3222-7500 ou pelo WhatsApp (14) 99181-7476.
A iniciativa tem como principal objetivo auxiliar contribuintes que ainda possuem dúvidas sobre a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, oferecendo atendimento gratuito com orientações feitas por profissionais da área contábil. A ação também contempla esclarecimentos importantes para MEIs, sobretudo em relação à correta separação entre as obrigações de pessoa física e jurídica.
Além de orientar sobre o preenchimento da declaração, o plantão integra a programação do período de entrega do IRPF e busca ampliar o acesso a informações seguras e confiáveis, promovendo a educação fiscal e prevenindo erros comuns que podem gerar pendências junto à Receita Federal.
Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP, Danielle de Matos Souza, a ação reforça o compromisso da instituição com o atendimento à comunidade empreendedora.
“Com o objetivo de orientar os microempreendedores individuais, o Sebrae-SP apoia a iniciativa do Sindicato dos Contabilistas de Bauru, oferecendo suporte para esclarecer dúvidas sobre a correta distinção entre pessoa física e pessoa jurídica no momento da declaração do Imposto de Renda. Essa ação reforça nosso compromisso em atender os clientes que têm nos procurado em busca de orientações seguras e assertivas para o preenchimento da declaração”, afirmou.
O mutirão é uma iniciativa do Sindicato dos Contabilistas de Bauru e conta com apoio e parceria do Sebrae-SP, AESCOB, Fecontesp, CRC-SP, Sescon-SP, ACIB Bauru, Sincomércio Bauru e AEAPS.