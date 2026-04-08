Contribuintes e microempreendedores individuais (MEIs) terão atendimento gratuito e especializado nesta sexta-feira (10), em Bauru, para esclarecimento de dúvidas sobre a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026.

Com a aproximação do prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda, o Sebrae-SP apoia a realização do “Sindcon em Ação: Plantão IRPF 2026”, mutirão gratuito voltado à orientação de contribuintes, especialmente microempreendedores individuais (MEIs), sobre o preenchimento correto da declaração.

O atendimento será realizado, das 8h30 às 17h, na sede do Sindicato dos Contabilistas de Bauru, localizada na rua Alberto Segalla, 1-75, sala 115, no Jardim Infante Dom Henrique. O serviço será prestado mediante agendamento prévio pelos telefones (14) 3010-5339, (14) 3222-7500 ou pelo WhatsApp (14) 99181-7476.