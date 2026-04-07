O corpo de um morador de Pongaí que estava desaparecido desde a noite desta segunda-feira (6), quando o carro que ele conduzia atingiu a mureta de proteção da ponte sobre o Tietê na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), entre Pongaí e Novo Horizonte, foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, no início da tarde desta terça-feira (7), submerso no rio. As circunstâncias da queda e da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

O acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do quilômetro 231 da via. De acordo com informações do site da Artesp, por razões a serem esclarecidas, o condutor do Gol, N.M., que trafegava no sentido oeste, perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura de proteção da ponte.

Um Tiguan que seguia logo atrás, no mesmo sentido, não conseguiu desviar e atingiu a traseira do Gol. Segundo o relato do condutor da SUV às equipes policiais, no momento da colisão, não havia ninguém no automóvel.