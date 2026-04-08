Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após ser identificado como autor de uma tentativa de estupro de vulnerável registrada durante a madrugada, em uma residência em Guarantã (78 quilometros de Bauru). De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a ocorrência em um imóvel da cidade.

No local, a mãe da vítima e a menor relataram aos policiais que um indivíduo invadiu a residência durante a madrugada e tentou atacar a adolescente. A ação foi interrompida pela genitora, que percebeu a movimentação e interveio imediatamente, fazendo com que o suspeito fugisse antes da chegada da equipe. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais associaram o caso a um homem que já havia sido visto anteriormente em atitude suspeita nas proximidades do imóvel, o que contribuiu para o direcionamento das buscas.

As características e informações levantadas no local foram compartilhadas com outras equipes da Polícia Militar e também com a Polícia Civil. A partir das diligências realizadas e do apoio de testemunhas, o suspeito foi identificado.