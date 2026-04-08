Meses de treinos, disciplina e quilômetros acumulados levarão 31 atletas de Bauru à largada de uma das corridas mais tradicionais do país neste domingo (12), a Maratona Internacional de São Paulo. Será a 30.ª edição da competição, que reunirá corredores de diferentes países, com forte presença de atletas do Quênia. Bauru será representada por 11 corredores nos 42 quilômetros e 195 metros da maratona e por outros 20 bauruenses nos 21 quilômetros e 97 metros da meia-maratona. As largadas serão em ondas, a partir das 5h45, na região do Obelisco, no Parque Ibirapuera. Além dessas duas distâncias, haverá os percursos de 10 km e 7 km no domingo.

Os bauruenses que irão enfrentar a maratona, percurso mais nobre do atletismo e que simboliza o ápice da resistência humana, serão Mauri Andrade Leite e Eduardo de Almeida Bessa, da equipe Iron Coach; Francisco Ferreira Filho, Gerhard Valkinir Cabreira, Thynane Sobral, Reginaldo Marcelino e Bruno Freitas, da Steve Assessoria Esportiva; Maria Luiza Guedes e Chris Tobias, da Assessoria Vinicius Orefice; e Cleberson Rocha Siqueira e Mycaella Vieira do Nascimento, da equipe Superatis.

Também estarão na tradicional prova 20 atletas amadores de Bauru na disputa da meia-maratona. São eles Andressa Ladeia Perianez, da Steve Maicon Assessoria Esportiva; Vinicius Orefice, Luiz Henrique Burgo, Barbara Servilha, Mariane Meneghesso, Bianca Mattos, Isabella Patah, Júlia Benedete, Júlia Diniz, Paulo Antunes, Amanda Octaviani, Everton Octaviani, Samira Pereira e Osvaldo Rodrigues, da Assessoria Vinicius Orefice; Jeferson Rocha Siqueira e Ana Laura Dessy Rocha, da Superatis; Rafael Borges, da equipe BS Run; Verônica dos Reis, Elizabeth Keile Godoy Fontes e Nadia Christie Siqueira, da Assessoria Invictos.