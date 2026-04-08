08 de abril de 2026
Carro é furtado em Bauru e PM recupera veículo no mesmo dia

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Gol 'bolinha' já voltou para a garagem do seu proprietário
Um Volkswagen Gol, que havia sido furtado em Bauru, foi recuperado no mesmo dia do crime por uma equipe da 3.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar. O fato aconteceu no último sábado (4), e a corporação informou a prisão de um jovem de 23 anos ao volante do automóvel nesta quarta-feira (8). O boletim de ocorrência não foi disponibilizado à imprensa pela Polícia Civil no fim de semana.

Segundo a PM, os policiais localizaram o Gol circulando pelo Parque Jaraguá. Ao receber ordem de parada, o condutor tentou fugir, sendo rapidamente abordado pela equipe na rua Francisco Deográcias Reche.

O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Foi aberta uma investigação para apurar se ele cometeu crime de receptação ou furto. O Gol já havia sido restituído ao proprietário no sábado.

