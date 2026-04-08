Um Volkswagen Gol, que havia sido furtado em Bauru, foi recuperado no mesmo dia do crime por uma equipe da 3.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar. O fato aconteceu no último sábado (4), e a corporação informou a prisão de um jovem de 23 anos ao volante do automóvel nesta quarta-feira (8). O boletim de ocorrência não foi disponibilizado à imprensa pela Polícia Civil no fim de semana.
Segundo a PM, os policiais localizaram o Gol circulando pelo Parque Jaraguá. Ao receber ordem de parada, o condutor tentou fugir, sendo rapidamente abordado pela equipe na rua Francisco Deográcias Reche.
O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Foi aberta uma investigação para apurar se ele cometeu crime de receptação ou furto. O Gol já havia sido restituído ao proprietário no sábado.