Policiais militares rodoviários, com apoio de uma equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), apreenderam uma carga de haxixe avaliada em mais de R$ 100 mil e prenderam o motorista e o passageiro de um Ford Ka na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília, próximo ao acesso a Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru). O fato ocorreu na noite desta terça-feira (7). A dupla ocultava a droga em um compartimento dentro do porta-malas, com acesso a partir da remoção do para-choque.

Segundo a Polícia Militar, o Ford Ka abordado continha 10 quilos de haxixe, o que gerou prejuízo significativo para o tráfico de drogas, destacou a corporação. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Bauru, e os dois presos serão indiciados por tráfico de drogas.

A DROGA