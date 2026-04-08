Motoristas que passam pelo rodovia Bauru-Marília, em Bauru, devem ficar atentos às alterações no tráfego entre esta quinta-feira (9) e sábado (11). A Eixo SP Concessionária de Rodovias iniciou serviços de manutenção nas juntas de dilatação do viaduto que conecta a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Marília) à avenida Nações Norte, nas proximidades do Distrito Industrial 3.

Os trabalhos serão executados diariamente das 8h às 17h. Durante esse período, o trânsito na parte superior do viaduto será controlado por meio do sistema Pare e Siga, com o objetivo de assegurar a circulação de veículos e a proteção das equipes que atuam no local.

A concessionária orienta os condutores a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho e a seguirem rigorosamente a sinalização temporária instalada durante a execução dos reparos.