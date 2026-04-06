A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) prendeu, na noite deste domingo (5), uma mulher de 50 anos suspeita de matar a filha, de 27, após uma briga familiar. O óbito da vítima foi constatado no Conjunto Habitacional Dr. Antonio Delmanto (Cohab 6), e a possível causa foi estrangulamento.
De acordo com o registro policial, a GCM foi acionada para atender à ocorrência e encontrou a vítima, Poliane Victoria Fernandes, caída no chão e inconsciente. A suspeita foi detida no local e relatou que a filha havia saído para ingerir bebida alcoólica com algumas colegas, deixando os filhos menores, de 8 e 2 anos, sob seus cuidados. Informou ainda que, por volta das 19h30, ouviu uma discussão em frente à residência e, ao verificar, viu a filha discutindo com as amigas. Segundo ela, solicitou que as mesmas se retirassem do local e pediu à filha que entrasse na residência.
Ainda conforme depoimento da suspeita, iniciou-se uma discussão entre mãe e filha, ocasião em que Poliane teria avançado contra ela, desferindo um tapa e proferindo palavras ofensivas, afirmando que levaria os filhos à força. Diante disso, a indiciada relatou que, na tentativa de contê-la, segurou a filha pelos cabelos e aplicou um golpe de estrangulamento, momento em que percebeu que ela perdeu as forças e caiu ao solo. Informou ainda não saber se houve impacto da cabeça da vítima durante a queda, acrescentando que acionou imediatamente a GCM. As duas crianças estavam na casa.
Uma equipe do Samu foi chamada ao local, realizou manobras de reanimação na vítima e a encaminhou ao Hospital das Clínicas da Unesp, onde ela não resistiu e morreu.
O caso foi registrado como feminicídio, e a Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A investigada permanece à disposição da Justiça. O destino das crianças não foi divulgado.