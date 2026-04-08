Um dos torneios mais tradicionais do Bauru Tênis Clube (BTC), o Duplas Centenárias, reunirá neste sábado (11) e domingo (12) 45 duplas de tenistas cujos jogadores somam idades iguais ou superiores a 100 anos. Eles foram divididos em quatro chaves, nas categorias A e B, tanto no masculino quanto no feminino.
Na categoria A masculina entrarão em quadra as duplas André Cury/D’alessandro, Cassiano/Plínio, Wescley/Josino, Daniel Bustamante/Fumaça, Léo Menino/Zambelo, Du Haddad/José Luiz Lacerda, Ismael Jr./Beto Zimiani, Rivael/Luciano, Daniel Bustamante/Yoshikazu Ono, Tales/Paulo, Celso Negão/Ricado Farah e Gustavo Aleixo/Rafael Abujamra.
Na chave B masculina jogarão Durigan/Ezequiel, Tiago/Pardal, Flavio/Sergio, Caliel/Ferreira, Lucas/Silvio, Claudio/Guto Capella, João/Wallace, Plínio/Barbosa, Alex/Meira, Tenysson/Joel, Marcel/Saddi, Bassoto/Haddad, André/Paulo, Losilla/Fabio, Rogério/Julich e Buriham/Luiz Lima.
Entre as mulheres, na categoria A jogarão Samira/Juliana Pita, Vanessa/Simone, Stela/Suka, Carla/Renata, Cyntia/Leandra e Gisele/Carol.
Na categoria B feminina entrarão em quadra Gabi/Flavia, Renata/Karen, Daniele/Aiello, Tatiana/Adriana, Adriana/Roseli, Carol/Bruna, Dani/Mônica, Ana/Julich, Cris/Helioza, Hely/Helô e Anna/Nilsa.
Todos os jogos serão eliminatórios. A comissão organizadora do torneio é constituída pelos também tenistas Alessandro Coelho, André Cury e Ismael Jr.
