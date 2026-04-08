Uma pessoa, cuja identidade não foi revelada, morreu atropelada por um Fiat Fiorino enquanto tentava atravessar a rodovia Marechal Rondon (SP-300), na noite de terça-feira (7), na altura do quilômetro 275, em São Manuel (a 69 quilômetros de Bauru).

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do Fiorino seguia no sentido Capital–Interior quando atingiu a vítima. Ele não se feriu e disse à Polícia Militar Rodoviária que não teve tempo de frear ou desviar. O impacto foi tão violento que a frente do veículo ficou bastante danificada. A velocidade em que ele estava também não foi informada pelas autoridades.

Devido à gravidade dos ferimentos, o óbito da vítima foi confirmado no local por uma equipe de socorro da concessionária que admistra a rodovia.