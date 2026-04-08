Após a publicação de matéria pelo JCNET sobre o mato alto na rua Santos Moreno, marginal da Bauru-Iacanga, na segunda-feira (6), a Secretaria de Serviços Urbanos (antiga Sear) realizou a imediata capinação do local.

O mato alto havia tomado conta das calçadas da marginal, em longos trechos, impedindo a circulação segura e obrigando moradores dos residenciais Vargem Limpa e Vida Nova Harmonia, a caminhar pela rua, dividindo espaço com os veículos.

O serviço foi executado nesta terça-feira (7) pelos servidores da secretaria, por determinação do secretário Jurandir Posca.