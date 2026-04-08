Guarda Civil
O vereador Marcelo Afonso (PSD) continua sua cruzada pela implantação da Guarda Municipal em Bauru. Nesta semana, na Tribuna da sessão da Câmara, ele agradeceu aos 19 vereadores que assinaram o ofício que pede à prefeita Suéllen Rosim (PSD) a estruturação da Guarda Civil Municipal (GCM) armada. Ainda falando de segurança pública, o parlamentar abordou ocorrências recentes registradas no Distrito de Tibiriçá. Ele defendeu que a instauração da GMC poderá propiciar a atuação de uma patrulha específica em áreas rurais do município, como é o caso da localidade.
Negociação servidores
Já o vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) destacou na tribuna da Câmara, na última segunda, a importância do diálogo responsável entre o sindicato dos servidores e o Executivo, reconhecendo o avanço na negociação do reajuste salarial do funcionalismo, que garantiu ganho real sem a necessidade de paralisações. Para ele, um caminho que precisa ser fortalecido: o da conversa séria, do respeito e da construção conjunta.
PCCS na sequência
Arnaldinho também ressaltou que o debate não pode parar na campanha salarial. Temas fundamentais como o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) e possíveis mudanças no sistema previdenciário exigem atenção, responsabilidade e, sobretudo, compromisso com quem está na linha de frente do serviço público.
Demanda hídrica
José Roberto Segalla (União Brasil) faz observação crítica sobre a recente abertura de licitação para perfuração de mais dois poços do Complexo de Val de Palmas e a relaciona com a notícia de dezembro do ano passado, sobre a possível PPP de cerca de R$ 1 bilhão para captação de água no Rio Tietê, anunciado por Suéllen. Ele demonstrou preocupação com a perfuração de novos poços na cidade, porque embora resolva o problema imediato de escassez, a ação rebaixa o nível do lençol freático.
Fundo Municipal
“Se nós vamos pegar água no Tietê, não há necessidade de furar poços”, declarou. O vereador também questionou a não utilização de recursos do Fundo Municipal para Recuperação dos Mananciais de Águas Superficiais no serviço de desassoreamento do Rio Batalha e na compra de maquinário de escavação. O parlamentar pontuou que o fundo já arrecadou cerca de R$ 5,8 milhões desde a sua criação em 2022; deste valor, apenas R$ 95 mil (cerca de 2%) foram utilizados.
Esquecemos o Rick
Na lista dos pré-candidatos a deputado confirmados em Bauru, publicada ontem pela coluna, faltou o nome do empresário do setor de gastronomia e entretenimento Rick Ferreira, que é pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade. A coluna havia antecipado esta informação no mês passado.
Dezenove nomes
Desta forma, com Rick no cenário eleitoral, o total de pré-candidatos a deputado federal sobe para nove nomes. Os pretendentes a estadual somam 10, por enquanto, mas a lista pode aumentar. Em algumas semanas, pode até dar jogo de futebol: 11 para cada lado...
Quem vamos eleger?
Nunca é demais lembrar, além do presidente e do vice-presidente, serão eleitos 27 governadores e outros 27 vice-governadores, 513 deputados federais, 54 senadores (2/3 da composição do Senado), 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. Primeiro turno será em 4 de outubro e o segundo, em 25 de outubro.