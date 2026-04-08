Guarda Civil

O vereador Marcelo Afonso (PSD) continua sua cruzada pela implantação da Guarda Municipal em Bauru. Nesta semana, na Tribuna da sessão da Câmara, ele agradeceu aos 19 vereadores que assinaram o ofício que pede à prefeita Suéllen Rosim (PSD) a estruturação da Guarda Civil Municipal (GCM) armada. Ainda falando de segurança pública, o parlamentar abordou ocorrências recentes registradas no Distrito de Tibiriçá. Ele defendeu que a instauração da GMC poderá propiciar a atuação de uma patrulha específica em áreas rurais do município, como é o caso da localidade.

Negociação servidores

Já o vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) destacou na tribuna da Câmara, na última segunda, a importância do diálogo responsável entre o sindicato dos servidores e o Executivo, reconhecendo o avanço na negociação do reajuste salarial do funcionalismo, que garantiu ganho real sem a necessidade de paralisações. Para ele, um caminho que precisa ser fortalecido: o da conversa séria, do respeito e da construção conjunta.

PCCS na sequência

Arnaldinho também ressaltou que o debate não pode parar na campanha salarial. Temas fundamentais como o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) e possíveis mudanças no sistema previdenciário exigem atenção, responsabilidade e, sobretudo, compromisso com quem está na linha de frente do serviço público.