O Esporte Clube Noroeste faz sua estreia em casa neste sábado (11), às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em partida válida pela rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um. Agora, a equipe terá dois compromissos consecutivos diante da torcida, fator importante na busca por pontos e consolidação na tabela. O duelo deste sábado também marca a estreia do terceiro uniforme, lançado oficialmente no último dia 4.

O primeiro confronto será contra o XV de Piracicaba. Na sequência, o Noroeste volta a campo no Alfredão pela rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um, quando enfrenta o Maricá no dia 2 de maio, novamente às 18h.

Ingressos à venda

As entradas já estão disponíveis exclusivamente para o confronto contra o XV de Piracicaba e podem ser adquiridas de forma online, com praticidade e segurança, pelo site oficial: https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home