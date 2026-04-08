O Esporte Clube Noroeste faz sua estreia em casa neste sábado (11), às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em partida válida pela rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um. Agora, a equipe terá dois compromissos consecutivos diante da torcida, fator importante na busca por pontos e consolidação na tabela. O duelo deste sábado também marca a estreia do terceiro uniforme, lançado oficialmente no último dia 4.
O primeiro confronto será contra o XV de Piracicaba. Na sequência, o Noroeste volta a campo no Alfredão pela rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um, quando enfrenta o Maricá no dia 2 de maio, novamente às 18h.
Ingressos à venda
As entradas já estão disponíveis exclusivamente para o confronto contra o XV de Piracicaba e podem ser adquiridas de forma online, com praticidade e segurança, pelo site oficial: https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home
O acesso ao estádio é realizado prioritariamente por reconhecimento facial. Para entrar, o torcedor deve realizar previamente o cadastro da biometria facial no site, com envio de uma foto válida — procedimento obrigatório para liberação nas catracas.
Crianças de até dois anos e dependentes têm acesso garantido mediante carteirinha digital, também gerada online. Todos os ingressos são individuais, nominais e de uso exclusivo do titular.
Valores por setor
• Arquibancada Eucalipto: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)
• Arquibancada Central: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)
• Cadeira Coberta: R$ 200,00 (inteira) | R$ 100,00 (meia)
• Arquibancada Visitante: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)
Setorização e Portões
A organização dos acessos seguirá o padrão adotado anteriormente:
• Portão A: Arquibancada Geral
• Portão B: Arquibancada Central / Cadeiras Central
• Portão C: Sócio Torcedor
• Portão D: Prioritário / PCD
• Portão G: Visitante
• Portão H: Camarote
O clube reforça a importância do programa Sócio-Torcedor, que oferece benefícios exclusivos, acesso facilitado e vantagens ao longo da temporada. A Secretaria segue disponível para atendimento e novas adesões.