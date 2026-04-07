Botucatu - Em alusão ao Dia Internacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, o delegado seccional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), Lourenço Talamonte Netto, ministrou, na manhã desta terça-feira (7), uma palestra educativa em um colégio particular da cidade com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância do respeito, da empatia e da convivência saudável no ambiente escolar.
A palestra abordou temas como a identificação do bullying, suas consequências e formas de prevenção, promovendo reflexões essenciais para a construção de uma cultura de paz. Durante o evento, o assunto cyberbulliyng também foi discutido com os estudantes. De acordo com a Delegacia Seccional de Botucatu, palestras semelhantes serão ministradas em outras instituições de ensino.