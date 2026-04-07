A caminhada do Sesi Vôlei Bauru na Superliga 25-26 se encerrou. Na noite desta terça-feira (7), o time de Bauru foi superado em 3 sets a 0 pelo Dentil Praia Clube (25x13; 25x20; 26x24). A partida foi válida pelo Jogo 3 das quartas de final da liga nacional, disputada no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG).
Com o resultado, o Sesi Vôlei Bauru se despede da temporada 25-26 do vôlei nacional. O time de Bauru encerra com a conquista do Campeonato Paulista 2025 e do Sul-Americano de Clubes 2026, garantindo a vaga da próxima edição do Mundial de Clubes, além do vice-campeonato da Supercopa do Brasil 2025.
Ao final da partida, Fingall foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Diana foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 14 pontos.
Diana encerrou a temporada como a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru na Superliga, somando 266 pontos em 25 partidas disputadas. A central, Mayany, deixou sua marca com 89 bloqueios, a terceira melhor marca da liga antes da disputa das semifinais. Diana também foi destaque nos saques, com 24 aces, quarta melhor na Superliga.
As centrais Diana e Mayany terminaram a Superliga como as jogadoras que mais foram eleitas melhor em quadra nas vitórias do Sesi Vôlei Bauru, com três troféus Viva Vôlei para cada atleta.
O jogo
Para o jogo decisivo da série de quartas de final, o Sesi Vôlei Bauru foi pra quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Nia Reed e Léia.
O Sesi Vôlei Bauru inicia a partida com dificuldades na recepção e virada de bola, enquanto o Dentil Praia Clube executa bem os contra-ataques e tem grande volume de jogo durante toda a parcial. O time de Uberlândia abre vantagem de cinco pontos na boa sequência de Caffrey nos saques. A equipe bauruense tenta reagir com a inversão, mas não consegue superar a boa defesa mineira e vê o mandante disparar. Com oito pontos em sequência, o Dentil Praia Clube fecha em 25 a 13.
Na segunda parcial, o Sesi Vôlei Bauru cresce e se recupera na partida. O time bauruense abre em vantagem e sustenta, com eficiência nas viradas de bola e contra-ataques, abrindo três pontos de margem. O Dentil Praia Clube reage no set com alto volume defensivo, passando a frente nos erros do time de Bauru. O time da casa administra a vantagem e leva ao segundo tempo do Sesi Vôlei Bauru já em 18 a 14. A equipe bauruense tem boa sequência de viradas de bola com Diana e chega a pontuar com Bruna Moraes no bloqueio, mas vê o Dentil Praia Clube fazer 2 a 0 com Fingall em 25 a 20.
O Dentil Praia Clube começa o terceiro set a frente, mas o Sesi Vôlei Bauru se recupera na virada de bola, converte os contra-ataques e toma a vantagem no placar, conseguindo 4 a 8 após ponto de Mayany. Bruna Moraes pontua duas vezes de bloqueio, faz 4 a 9 para o time bauruense e força a segunda parada do time de Uberlândia. O Sesi Vôlei Bauru chega em 12 a 18, mas vê o Dentil Praia Clube ter grande reação, chegando em 17 a 18 mesmo após parada do time bauruense, no volume defensivo e eficiência dos contra-ataques. A equipe de Uberlândia mantém o ritmo intenso e abre frente, tendo 23 a 21 na reta final. O Sesi Vôlei Bauru chega a salvar dois set points, mas o Dentil Praia Clube fecha em 26 a 24.