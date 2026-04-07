O Sesi Vôlei Bauru inicia a partida com dificuldades na recepção e virada de bola, enquanto o Dentil Praia Clube executa bem os contra-ataques e tem grande volume de jogo durante toda a parcial. O time de Uberlândia abre vantagem de cinco pontos na boa sequência de Caffrey nos saques. A equipe bauruense tenta reagir com a inversão, mas não consegue superar a boa defesa mineira e vê o mandante disparar. Com oito pontos em sequência, o Dentil Praia Clube fecha em 25 a 13.

Na segunda parcial, o Sesi Vôlei Bauru cresce e se recupera na partida. O time bauruense abre em vantagem e sustenta, com eficiência nas viradas de bola e contra-ataques, abrindo três pontos de margem. O Dentil Praia Clube reage no set com alto volume defensivo, passando a frente nos erros do time de Bauru. O time da casa administra a vantagem e leva ao segundo tempo do Sesi Vôlei Bauru já em 18 a 14. A equipe bauruense tem boa sequência de viradas de bola com Diana e chega a pontuar com Bruna Moraes no bloqueio, mas vê o Dentil Praia Clube fazer 2 a 0 com Fingall em 25 a 20.

O Dentil Praia Clube começa o terceiro set a frente, mas o Sesi Vôlei Bauru se recupera na virada de bola, converte os contra-ataques e toma a vantagem no placar, conseguindo 4 a 8 após ponto de Mayany. Bruna Moraes pontua duas vezes de bloqueio, faz 4 a 9 para o time bauruense e força a segunda parada do time de Uberlândia. O Sesi Vôlei Bauru chega em 12 a 18, mas vê o Dentil Praia Clube ter grande reação, chegando em 17 a 18 mesmo após parada do time bauruense, no volume defensivo e eficiência dos contra-ataques. A equipe de Uberlândia mantém o ritmo intenso e abre frente, tendo 23 a 21 na reta final. O Sesi Vôlei Bauru chega a salvar dois set points, mas o Dentil Praia Clube fecha em 26 a 24.