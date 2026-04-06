A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) abriu novos editais de processos seletivos para contratação de profissionais que atuarão em unidades estaduais de saúde sob sua gestão em Bauru. As inscrições começaram neste domingo (6) e seguem até o próximo dia 15 de abril, exclusivamente pelo site da instituição.

As oportunidades são destinadas ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Bauru, Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital de Base de Bauru (HBB), Maternidade Santa Isabel (MSI) e Hospital Manoel de Abreu (HMA). Há vagas para funções de níveis fundamental, técnico e superior.

Entre os cargos ofertados estão enfermeiro, cozinheiro, auxiliar de cozinha, jardineiro, pintor, técnico de enfermagem, tecnólogo em saúde e auxiliar de enfermagem. As vagas estão distribuídas entre as diferentes unidades, conforme a necessidade de cada serviço.