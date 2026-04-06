A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) abriu novos editais de processos seletivos para contratação de profissionais que atuarão em unidades estaduais de saúde sob sua gestão em Bauru. As inscrições começaram neste domingo (6) e seguem até o próximo dia 15 de abril, exclusivamente pelo site da instituição.
As oportunidades são destinadas ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Bauru, Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital de Base de Bauru (HBB), Maternidade Santa Isabel (MSI) e Hospital Manoel de Abreu (HMA). Há vagas para funções de níveis fundamental, técnico e superior.
Entre os cargos ofertados estão enfermeiro, cozinheiro, auxiliar de cozinha, jardineiro, pintor, técnico de enfermagem, tecnólogo em saúde e auxiliar de enfermagem. As vagas estão distribuídas entre as diferentes unidades, conforme a necessidade de cada serviço.
Na área médica, os editais contemplam especialidades como cirurgia pediátrica, pneumologia pediátrica, proctologia, urologia, cirurgia vascular (Doppler), endocrinologia pediátrica e adulta, neurologia pediátrica, oftalmologia com atuação em retina, reumatologia, nefrologia e oncologia clínica.
A Famesp ressalta que um mesmo cargo pode ter processo seletivo aberto para mais de uma unidade, e o profissional aprovado poderá ser designado para atuar em outros serviços administrados pela Fundação no município.
Os interessados devem acessar o portal da Famesp, na aba “Processos Seletivos”, selecionar a unidade desejada e conferir os editais completos, que trazem informações sobre vagas, cronograma das etapas, locais de prova e demais orientações.