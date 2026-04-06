Uma sequência de mortes de animais domésticos por suspeita de envenenamento tem causado revolta e medo entre vizinhos nos últimos dias. Ao menos seis gatos, sendo um deles uma fêmea em fase de amamentação, e um cachorro morreram, segundo relato de uma protetora animal independente, nas ruas 3 e 4 do Acampamento Aliança, no bairro Isaura Pitta Garms, em Bauru.
Micaelle Lopes, de 26 anos, afirma viver momentos de angústia após o episódio afetar diretamente sua família, incluindo uma de suas filhas, de 9 anos, que precisou de acompanhamento psicológico. Como ainda tem outros gatos em casa, ela busca uma nova residência para morar. Um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado por ela ao JCNET nesta segunda-feira (6). O documento não foi disponibilizado à imprensa pelo Plantão Policial.
De acordo com Micaelle, um desconhecido está colocando veneno dentro de alimentos e arremessando-os para que os animais domésticos comam. A morte, infelizmente, acrescenta ela, não tem sido instantânea, provocando muita dor e sofrimento aos pets. “Aqui em casa cinco gatos morreram quase ao mesmo tempo: o Lilico, a Lili, a Linda, o Salem e o Simba. Temos mais seis aqui em casa e temos medo de que eles sejam mortos também: o Cinzeiro, Rato, Tom, Melinda, Amarelo e o Nevada. Todos eram de rua. Nós fomos adotando para cuidar”, recorda Micaelle.
A munícipe pede que a Polícia Civil dê atenção ao caso, pois uma vizinha também teve uma gata morta enquanto cuidava dos filhotes, e outra moradora próxima teve o cachorro morto. “Todos foram na mesma semana. Eu coloquei duas câmeras, uma na frente de casa e outra nos fundos, para ver se gravo quem está fazendo essa crueldade”, finaliza.
O que diz a lei
A Lei Sansão (nº 14.064/2020) aumentou a pena para maus-tratos contra cães e gatos no Brasil, tornando-a mais rigorosa. Sancionada em 2020, ela alterou a Lei de Crimes Ambientais para estabelecer reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda para agressores. A legislação foi inspirada no caso do pitbull Sansão, que teve as patas traseiras decepadas.
Em casos como os registrados no bairro Isaura Pitta Garms, recomenda-se registrar fotos ou vídeos e denunciar à Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil de Bauru, como Micaelle fez.