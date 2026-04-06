Uma sequência de mortes de animais domésticos por suspeita de envenenamento tem causado revolta e medo entre vizinhos nos últimos dias. Ao menos seis gatos, sendo um deles uma fêmea em fase de amamentação, e um cachorro morreram, segundo relato de uma protetora animal independente, nas ruas 3 e 4 do Acampamento Aliança, no bairro Isaura Pitta Garms, em Bauru.

Micaelle Lopes, de 26 anos, afirma viver momentos de angústia após o episódio afetar diretamente sua família, incluindo uma de suas filhas, de 9 anos, que precisou de acompanhamento psicológico. Como ainda tem outros gatos em casa, ela busca uma nova residência para morar. Um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado por ela ao JCNET nesta segunda-feira (6). O documento não foi disponibilizado à imprensa pelo Plantão Policial.

De acordo com Micaelle, um desconhecido está colocando veneno dentro de alimentos e arremessando-os para que os animais domésticos comam. A morte, infelizmente, acrescenta ela, não tem sido instantânea, provocando muita dor e sofrimento aos pets. “Aqui em casa cinco gatos morreram quase ao mesmo tempo: o Lilico, a Lili, a Linda, o Salem e o Simba. Temos mais seis aqui em casa e temos medo de que eles sejam mortos também: o Cinzeiro, Rato, Tom, Melinda, Amarelo e o Nevada. Todos eram de rua. Nós fomos adotando para cuidar”, recorda Micaelle.