A formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, acompanhada de uma frente fria, deverá ocasionar tempestades nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, inclusive trazendo chuvas, ocasionalmente fortes, para o interior do Estado de São Paulo, informam o Climatempo e o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).
Segundo o instituto de Bauru, nesta segunda-feira (6) o dia será sem chuva pela manhã. A partir da tarde, pancadas de chuva já estão previstas em várias regiões paulistas.
Na terça-feira (7), a partir da tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuvas em áreas isoladas devido à aproximação da nova frente fria.
Para quarta (8) e quinta-feira (9), esta frente fria ganhará força, associada a um forte sistema de baixa pressão localizado na altura do litoral paulista, causando instabilidades e deixando o céu nublado, com chuvas em várias regiões do Estado. Algumas serão mais intensas, acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas.
Em caso de tempestade, a Defesa Civil de Bauru orienta os motoristas e pedestres a evitarem o trânsito nos tradicionais pontos de alagamento do município, entre eles a avenida Nações Unidas, a avenida Daniel Pacífico e a rotatória da Comendador José da Silva Martha.