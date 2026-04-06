A formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, acompanhada de uma frente fria, deverá ocasionar tempestades nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, inclusive trazendo chuvas, ocasionalmente fortes, para o interior do Estado de São Paulo, informam o Climatempo e o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

Segundo o instituto de Bauru, nesta segunda-feira (6) o dia será sem chuva pela manhã. A partir da tarde, pancadas de chuva já estão previstas em várias regiões paulistas.

Na terça-feira (7), a partir da tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuvas em áreas isoladas devido à aproximação da nova frente fria.