Lençóis Paulista - Uma carreta carregada com sacos de calcário atravessou o canteiro central da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no início da noite desta terça-feira (7), na altura do quilômetro 312, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), e tombou na pista oposta, derrubando parte da carga na via, que ficou interditada no sentido Interior-Capital por mais de duas horas. O condutor sofreu ferimentos leves.

Segundo informações do site da Artesp com base em registro da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 18h40. Por razões a serem esclarecidas, o motorista da Scania, que trafegava no sentido Bauru pela faixa 1, perdeu o controle da direção, saiu da pista e atravessou o canteiro central.

Na sequência, a carreta chocou-se contra a defesa metálica do canteiro central no sentido Capital e tombou entre as faixas 1, 2 e o acostamento, derrubando a carga na rodovia. As duas pistas e acostamento ficaram totalmente interditados até por volta das 21h10 para trabalho de limpeza e destombamento do veículo. O motorista foi encaminhado para atendimento médico e as circunstâncias do acidente serão investigadas.