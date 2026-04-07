A Paróquia Nossa Senhora das Graças de Bauru realiza neste sábado (11) e domingo (12) a 17.ª edição da Festa do Milho, que reúne todos os anos centenas de pessoas para degustar os pratos preparados com o produto e participar do aguardado show de prêmios, com sorteios até de valores em dinheiro.

Neste ano, o tradicional evento conta com muitas novidades, segundo a organização, mas sem perder a essência da festa. "Já estamos a todo vapor trabalhando para melhor atender você e sua família. Vamos juntos fazer essa festa cada vez melhor", postou a paróquia em suas redes sociais.

As tendas cobertas e barracas serão montadas no estacionamento, que conta com telão. Entre as inovações, estão mais dois telões e um sistema de som no espaço ao lado, próximo a secretaria, que também ganhará mesas, tendas e cadeiras para que o público possa acompanhar o show de prêmios.