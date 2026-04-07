A Paróquia Nossa Senhora das Graças de Bauru realiza neste sábado (11) e domingo (12) a 17.ª edição da Festa do Milho, que reúne todos os anos centenas de pessoas para degustar os pratos preparados com o produto e participar do aguardado show de prêmios, com sorteios até de valores em dinheiro.
Neste ano, o tradicional evento conta com muitas novidades, segundo a organização, mas sem perder a essência da festa. "Já estamos a todo vapor trabalhando para melhor atender você e sua família. Vamos juntos fazer essa festa cada vez melhor", postou a paróquia em suas redes sociais.
As tendas cobertas e barracas serão montadas no estacionamento, que conta com telão. Entre as inovações, estão mais dois telões e um sistema de som no espaço ao lado, próximo a secretaria, que também ganhará mesas, tendas e cadeiras para que o público possa acompanhar o show de prêmios.
O evento contará ainda com ilhas de auto-atendimento para aquisição das fichas para consumo, painel com senhas em algumas barracas para retirada dos pedidos, banheiro químico feminino climatizado e sorteios de eletrônicos, eletrodomésticos e prêmios nos valores de R$ 1 mil, R$ 2 mil e R$ 8 mil.
As cartelas estão sendo vendidas antecipadamente, mas também haverá venda no local. Entre as delícias que estão sendo preparadas, estão pamonha, croquete, curau, panqueca, sopa e suco de milho. "Venham saborear e aproveitar tudo de melhor que nossa festa tem para entregar", convida a organização.
Serviço
17.ª Festa do Milho
Data: 11 de abril (das 14h às 23h) e 12 de abril (das 12h às 19h)
Local: Estacionamento da Paróquia N. Sra. das Graças, na alameda Cônego Aníbal Difrancia 10-04, Parque Vista Alegre, com entrada gratuita
Informações pelo telefone (14) 3239-2599