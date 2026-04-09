Piratininga - A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) está com inscrições abertas para concurso público que oferece oportunidades em várias áreas da administração. O processo visa ao preenchimento de vagas em setores essenciais, como saúde, educação, serviços urbanos e administrativos. Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de maio, apenas pela Internet, por meio do site portal.institutoibepp.com.br. O edital completo está disponível no mesmo site.
O concurso contempla cargos como Médico de Saúde da Família, Médico Psiquiatra, Agente Comunitário de Saúde, Agente Educacional, Auxiliar de Enfermagem, Escriturário, Fiscal Ambiental, Técnico em Farmácia, Ajudante Geral, Motorista, Pedreiro e Servente, além de cadastro reserva para Operador de Máquinas.
A prova objetiva será aplicada no dia 24 de maio, às 9h para Agente Educacional, Ajudante Geral, Auxiliar de Enfermagem, Operador de Máquina, Pedreiro e Técnico em Farmácia; e às 14h para Agente Comunitário de Saúde, Escriturário, Fiscal Ambiental, Médico ESF (20h), Médico Psiquiatra, Motorista e Servente.
O local de realização das provas será divulgado posteriormente, conforme o número de candidatos inscritos. "A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a ampliação e qualificação dos serviços públicos, promovendo mais eficiência no atendimento à população", informa o Executivo, em nota.
Processo seletivo
Além do concurso público, a Prefeitura de Piratininga também está com processo seletivo aberto para a contratação de Médico Psiquiatra. A vaga exige ensino superior em Medicina, registro no respectivo conselho e habilitação na especialidade.
A carga horária é de 10 horas semanais, com remuneração de R$ 3.759,95, acrescida de 20% de insalubridade e gratificação de R$ 5.400,00.
Inscrições devem ser feitas pelo link https://1doc.piratininga.sp.gov.br, até as 12h de 10 de abril, e a prova será aplicada no dia 11 de abril, das 8h às 10h.
"A contratação atende à necessidade de reforço na área da saúde mental, ampliando o atendimento especializado à população do município", explica a administração, em nota.