Piratininga - A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) está com inscrições abertas para concurso público que oferece oportunidades em várias áreas da administração. O processo visa ao preenchimento de vagas em setores essenciais, como saúde, educação, serviços urbanos e administrativos. Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de maio, apenas pela Internet, por meio do site portal.institutoibepp.com.br. O edital completo está disponível no mesmo site.

O concurso contempla cargos como Médico de Saúde da Família, Médico Psiquiatra, Agente Comunitário de Saúde, Agente Educacional, Auxiliar de Enfermagem, Escriturário, Fiscal Ambiental, Técnico em Farmácia, Ajudante Geral, Motorista, Pedreiro e Servente, além de cadastro reserva para Operador de Máquinas.

A prova objetiva será aplicada no dia 24 de maio, às 9h para Agente Educacional, Ajudante Geral, Auxiliar de Enfermagem, Operador de Máquina, Pedreiro e Técnico em Farmácia; e às 14h para Agente Comunitário de Saúde, Escriturário, Fiscal Ambiental, Médico ESF (20h), Médico Psiquiatra, Motorista e Servente.