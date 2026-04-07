Um casal de Bauru transformou a calçada em frente ao imóvel onde reside em um centro improvisado de coleta de entulhos que, além de irregular, gera transtornos aos vizinhos pela proliferação de insetos, na quadra 6 da rua João Sotero de Castro, na Vila Industrial.

O JCNET constatou, nesta terça-feira (7), que no local há uma grande quantidade de resíduos, entre eles restos de podas de árvores, móveis e até mesmo um pneu contendo água parada, o que representa risco à saúde do próprio casal e também dos demais moradores, devido à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

“Todos os dias eles trazem mais lixo. Depois, trocam por dinheiro. Os vizinhos já denunciaram na prefeitura, mas até agora nada. Já apareceram escorpiões e ratos. Está se tornando um perigo para a saúde de todos, além da obstrução da calçada e da rua”, informou uma pessoa que mora nas proximidades e preferiu não se identificar.