06 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
LUTO

Jovem de 20 anos que estudou em Bauru morre em acidente de moto

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Otávio Campanha morreu neste sábado (4)
Bruno Otávio Campanha morreu neste sábado (4)

Natural de Barra Bonita, Bruno Otávio Campanha, de 20 anos, morreu após um acidente de moto na manhã deste sábado (4), em Igaraçu do Tietê, a cerca de 71 quilômetros de Bauru. De acordo com informações divulgadas por familiares e amigos, Bruno trafegava de motocicleta quando se envolveu no acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas do acidente serão investigadas.

Bruno chegou a cursar Jornalismo no Centro Universitário Sagrado Coração (Unisagrado), em Bauru, mas havia trancado a faculdade em 2025, segundo conhecidos. Ele deixa os pais, Reginaldo e Márcia. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce do jovem e prestaram homenagens.

A Funerária Pizzo informou que o velório ocorre no Velório Municipal de Igaraçu do Tietê. O sepultamento está previsto para este domingo (5), às 17h, no Cemitério Municipal São João Batista. Em nota, familiares e amigos desejaram força à família neste momento de dor.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários