Natural de Barra Bonita, Bruno Otávio Campanha, de 20 anos, morreu após um acidente de moto na manhã deste sábado (4), em Igaraçu do Tietê, a cerca de 71 quilômetros de Bauru. De acordo com informações divulgadas por familiares e amigos, Bruno trafegava de motocicleta quando se envolveu no acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas do acidente serão investigadas.

Bruno chegou a cursar Jornalismo no Centro Universitário Sagrado Coração (Unisagrado), em Bauru, mas havia trancado a faculdade em 2025, segundo conhecidos. Ele deixa os pais, Reginaldo e Márcia. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce do jovem e prestaram homenagens.

A Funerária Pizzo informou que o velório ocorre no Velório Municipal de Igaraçu do Tietê. O sepultamento está previsto para este domingo (5), às 17h, no Cemitério Municipal São João Batista. Em nota, familiares e amigos desejaram força à família neste momento de dor.