Duas semanas após ter sido liberada novamente para o tráfego de veículos, a rua Humberto Antônio Aiello, importante acesso entre o Jardim Marambá e as proximidades do Sambódromo de Bauru, no Geisel, voltou a apresentar problemas, desta vez devido a uma cratera que se formou às margens do córrego Água Comprida.

Conforme o JCNET apurou, no último temporal na cidade, esse local já havia sofrido desmoronamento de terra, mas não havia sido reparado à época, devido à concentração do trabalho municipal no conserto dos danos causados na avenida Nações Unidas, no Centro. Na noite desta segunda-feira (6), durante a chuva, a caixa de centro da galeria de águas pluviais situada ali não suportou o volume de água, transbordou e avançou em direção à via pública, ampliando ainda mais a cratera.

A Secretaria de Infraestrutura (Obras) direcionou maquinários e servidores ao local nesta terça-feira (7) para realizar reparos. O trânsito foi parcialmente interditado durante a execução dos trabalhos. A construtora responsável pela construção de um condomínio nas imediações investirá em um novo ramal da galeria, com maior vazão para as águas da chuva.