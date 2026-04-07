A Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC) promove, neste sábado (11), a 25ª edição do Dancin Days, o já tradicional evento voltado aos amantes da música e da dança. A festa será realizada a partir das 21h, no Alameda Hall, com grandes sucessos das décadas de 70, 80 e 90.

A noite promete reunir público de diferentes gerações em uma experiência marcada pelo resgate de clássicos que marcaram época, em uma atmosfera festiva e cheia de energia, iluminação especial e pista animada do início ao fim. A programação contará com o DJ Alfredo no comando das pick-ups e apresentação ao vivo da Banda Vixee, responsável por embalar o evento com repertório dançante.

Os ingressos já estão disponíveis, com valores de R$ 80 para entrada individual, R$ 150 para bistrô e R$ 200 para mesa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99635-1313.