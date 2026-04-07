A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 57 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de eletricista – 2 vagas
Analista de PCP – 1 vaga
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente de e-commerce – 1 vaga
Assistente de instalação – 2 vagas
Auxiliar Administrativo/SAC – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de controle de qualidade – 1 vaga
Auxiliar de cozinha/atendente – 3 vagas
Auxiliar de cozinha/chapa e fritadeira – 3 vagas
Auxiliar de Produção – 1 vaga
Auxiliar de Projetos – 1 vaga
Chefe de cozinha/cozinheira – 1 vaga
Churrasqueiro – 1 vaga
Consultor de vendas alto padrão – 1 vaga
Cuidadora de criança – babá – 1 vaga
Eletricista – 2 vagas
Empregada doméstica – 1 vaga
Estágio de PCP – 1 vaga
Estágio em Administração – 1 vaga
Estágio em Marketing – 1 vaga
Estágio para Alunos de Relações Internacionais/Economia – 2 vagas
Jardineiro volante – 3 vagas
Líder de logística – 1 vaga
Limpador de vidros – 3 vagas
Operador de escavadeira – 5 vagas
Operador de televendas – 8 vagas
Técnico em Eletrônica – 1 vaga
Técnico em Segurança no Trabalho – 1 vaga
Vendedor de consórcio – 1 vaga
Vendedor interno – 1 vaga
Oficial de eletricista – 2 vagas