07 de abril de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 57 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa
Programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro
Programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 57 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante de eletricista – 2 vagas

Analista de PCP – 1 vaga

Assistente Administrativo – 1 vaga

Assistente de e-commerce – 1 vaga

Assistente de instalação – 2 vagas

Auxiliar Administrativo/SAC – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar de controle de qualidade – 1 vaga

Auxiliar de cozinha/atendente – 3 vagas

Auxiliar de cozinha/chapa e fritadeira – 3 vagas

Auxiliar de Produção – 1 vaga

Auxiliar de Projetos – 1 vaga

Chefe de cozinha/cozinheira – 1 vaga

Churrasqueiro – 1 vaga

Consultor de vendas alto padrão – 1 vaga

Cuidadora de criança – babá – 1 vaga

Eletricista – 2 vagas

Empregada doméstica – 1 vaga

Estágio de PCP – 1 vaga

Estágio em Administração – 1 vaga

Estágio em Marketing – 1 vaga

Estágio para Alunos de Relações Internacionais/Economia – 2 vagas

Jardineiro volante – 3 vagas

Líder de logística – 1 vaga

Limpador de vidros – 3 vagas

Operador de escavadeira – 5 vagas

Operador de televendas – 8 vagas

Técnico em Eletrônica – 1 vaga

Técnico em Segurança no Trabalho – 1 vaga

Vendedor de consórcio – 1 vaga

Vendedor interno – 1 vaga

Oficial de eletricista – 2 vagas

 

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