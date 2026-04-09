Com a chegada do período de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), o Sindicato dos Contabilistas de Bauru e Região (Sindcon-Bauru) promoverá uma ação voltada à orientação da população. Neste dia 10 de abril (sexta-feira), será realizado um plantão gratuito de atendimento para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao preenchimento e envio da declaração.

A iniciativa integra a programação local de apoio aos contribuintes durante o período de declaração e tem como objetivo facilitar o acesso a informações confiáveis, além de contribuir para a redução de erros e inconsistências no envio dos dados à Receita Federal. O atendimento será realizado das 8h30 às 17h, na sede da entidade, localizada na rua Alberto Segalla, 1-75, sala 115, em Bauru. Para evitar filas e garantir melhor organização, os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelos telefones (14) 3010-5339, (14) 3222-7500 e (14) 99181-7476.

Durante o plantão, os contribuintes contarão com o suporte de profissionais da contabilidade, que estarão disponíveis para orientar sobre aspectos práticos da declaração, incluindo dúvidas recorrentes e pontos de atenção no preenchimento.