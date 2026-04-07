Um caminhão tombou em um trecho de pista molhada, devido a chuva, invadiu o sentido contrário de tráfego e foi atingido por um carro de passeio na madrugada desta terça-feira (7), na altura do quilômetro 395 da rodovia rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, próximo a entrada do município de Gália (a 70 quilômetros de Bauru).

Segundo relato do caminhoneiro à Polícia Militar Rodoviária, também havia neblina no momento do acidente e ele perdeu o controle da direção quando os pneus da carreta aquaplanaram. Ele não se feriu. No carro estavam quatro passageiros, três deles saíram ilesos e um ocupante se feriu levemente.

De acordo com o Centro de Controle Multimodal da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), houve no começo da manhã um desvio de tráfego naquela região, entre Fernão Dias e Gália, até a remoção do caminhão por um guincho da concessionária que administra a rodovia.