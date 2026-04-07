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1.ª ETAPA DE 2026

BTC recebe Copa do Brasil de Biribol neste sábado

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas/BTC
Disputa de partida no biribol do BTC no último torneio por equipes
Disputa de partida no biribol do BTC no último torneio por equipes

As piscinas do Bauru Tênis Clube receberão, neste sábado (11), a partir das 8h30, a primeira etapa da Copa do Brasil Master de Biribol. A competição, destinada a atletas com 50 anos ou mais, é organizada pela Biribol Brazil e pela Federação Paulista de Biribol.

A etapa do BTC contará com seis times, divididos em dois grupos. No Grupo A estão Birigui Contec, Clube do Biribol de Goiânia (GO) e Presidente Prudente. No Grupo B jogarão Araçatuba Clube, Mirassol e BTC Biribol. As equipes jogam com os times do grupo oposto, avançando os dois melhores de cada chave para a semifinal e, na sequência, a final. Também haverá disputa de 3.º e 4.º lugares.

Os coordenadores chamam os associados e a comunidade em geral para assistir e torcer. Não sócios devem se cadastrar com antecedência pelo link btceventos.com.br .

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