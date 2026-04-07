As piscinas do Bauru Tênis Clube receberão, neste sábado (11), a partir das 8h30, a primeira etapa da Copa do Brasil Master de Biribol. A competição, destinada a atletas com 50 anos ou mais, é organizada pela Biribol Brazil e pela Federação Paulista de Biribol.

A etapa do BTC contará com seis times, divididos em dois grupos. No Grupo A estão Birigui Contec, Clube do Biribol de Goiânia (GO) e Presidente Prudente. No Grupo B jogarão Araçatuba Clube, Mirassol e BTC Biribol. As equipes jogam com os times do grupo oposto, avançando os dois melhores de cada chave para a semifinal e, na sequência, a final. Também haverá disputa de 3.º e 4.º lugares.

Os coordenadores chamam os associados e a comunidade em geral para assistir e torcer. Não sócios devem se cadastrar com antecedência pelo link btceventos.com.br .